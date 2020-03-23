Кремль: решение об отслеживании заразившихся не нарушает права россиян
- РИА Новости
«Нет, не нарушает», — сказал Песков.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как уточняется, необходимо предусмотреть возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, заражённым COVID-19, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы регионов России.