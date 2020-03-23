Кремль: решение об отслеживании заразившихся не нарушает права россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отслеживание перемещений по данным сотовых телефонов тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией COVID-19, не нарушает их права.
Кремль: решение об отслеживании заразившихся не нарушает права россиян
  • РИА Новости

«Нет, не нарушает», — сказал Песков.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как уточняется, необходимо предусмотреть возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, заражённым COVID-19, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы регионов России.

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