Кремль: решение об отслеживании заразившихся не нарушает права россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отслеживание перемещений по данным сотовых телефонов тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией COVID-19, не нарушает их права.

РИА Новости

«Нет, не нарушает», — сказал Песков. Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как уточняется, необходимо предусмотреть возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, заражённым COVID-19, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы регионов России.