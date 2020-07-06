В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с COVID-19.

«Программа перепрофилирования стационаров для работы с коронавирусом была очень нелёгкой, но мы прошли и этот путь», — цитирует его «Петербургский дневник».

Как отметил Лисовец, федеральное и городское правительства сделали всё, чтобы организовать доставку средств индивидуальной защиты, открыть новые линии по производству масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств.

«У нас сейчас свободно более 3 тыс. коек. Мы достигли показателя 50%. По методике Минздрава этот показатель рассчитывается как соотношение коек, свободных в настоящее время и развёрнутых до 28 апреля», — сообщил он.

Лисовец добавил, что всего на пике пандемии было развёрнуто 11 тыс. коек, а теперь количество госпитализаций уменьшается и число свободных мест в стационарах растёт.

Также стало известно, что инфекционные койки, подготовленные для пациентов с COVID-19 в Ставропольском крае, свободны на 81%. Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время коронавирусом болеют более 2 тыс. человек, из них в больницах лежат свыше 500.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 3579 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции.