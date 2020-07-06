Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

Защита приговорённой к штрафу бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

РИА Новости

«В суд поступила жалоба защиты осуждённой Апфельбаум», — сказали агентству. Ранее Серебренников отказался обжаловать приговор, ещё двое фигурантов — продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский — подали жалобы. Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова приговорили к трём годам условно, Малобродский и Итин также получили условные сроки. Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.