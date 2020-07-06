Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

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Защита приговорённой к штрафу бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
  • РИА Новости

«В суд поступила жалоба защиты осуждённой Апфельбаум», — сказали агентству.

Ранее Серебренников отказался обжаловать приговор, ещё двое фигурантов — продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский — подали жалобы.

Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова приговорили к трём годам условно, Малобродский и Итин также получили условные сроки.

Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

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