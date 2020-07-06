Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
- РИА Новости
«В суд поступила жалоба защиты осуждённой Апфельбаум», — сказали агентству.
Ранее Серебренников отказался обжаловать приговор, ещё двое фигурантов — продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский — подали жалобы.
Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова приговорили к трём годам условно, Малобродский и Итин также получили условные сроки.
Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.