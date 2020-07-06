В Подмосковье начали разбор временных госпиталей

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В Московской области начали разбор временных госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте».
В Подмосковье начали разбор временных госпиталей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас максимально исторически было по тысяче в день, а сейчас это меньше 300 случаев. Освобождаются койки — мы подходим к тому, что разбираем и «Крокус», и «Патриот». Потихоньку, по крайней мере, к этому этапу подходим», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он отметил, что большинство ранее перепрофилированных клиник возобновили обычный режим работы.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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