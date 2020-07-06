МВД выявило попытки внешнего воздействия при голосовании по поправкам

В МВД России заявили о попытках внешнего воздействия на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов во время заседания временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан путём недостоверной, фейковой информации о процессе голосования», — заявил Зубов.

25 июня глава комиссии Андрей Климов заявил, что данные о вмешательстве в голосование по Конституции будут направлены в компетентные органы.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля.

По данным после обработки 100% протоколов, более 77% избирателей выступили за принятие поправок, против высказались около 21%.