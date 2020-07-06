МВД выявило попытки внешнего воздействия при голосовании по поправкам
- РИА Новости
«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан путём недостоверной, фейковой информации о процессе голосования», — заявил Зубов.
25 июня глава комиссии Андрей Климов заявил, что данные о вмешательстве в голосование по Конституции будут направлены в компетентные органы.
Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля.
По данным после обработки 100% протоколов, более 77% избирателей выступили за принятие поправок, против высказались около 21%.