МВД выявило попытки внешнего воздействия при голосовании по поправкам

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RT
В МВД России заявили о попытках внешнего воздействия на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов во время заседания временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
МВД выявило попытки внешнего воздействия при голосовании по поправкам
  • РИА Новости

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление российских граждан путём недостоверной, фейковой информации о процессе голосования», — заявил Зубов.

25 июня глава комиссии Андрей Климов заявил, что данные о вмешательстве в голосование по Конституции будут направлены в компетентные органы.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля.

По данным после обработки 100% протоколов, более 77% избирателей выступили за принятие поправок, против высказались около 21%. 

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