В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам

Короткая ссылка
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета направит после 1 июля в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по Конституции России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам
  • РИА Новости

«Странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш суверенный конституционный процесс. Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление суверенитета России, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа», — сказал Климов.

По его словам, одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции.

Климов отметил, что комиссией сформирована мониторинговая группа, которая соберёт и проанализирует все доступные факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

«Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы России», — добавил он.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в первый день голосования по поправкам к Конституции России сбоев выявлено не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить