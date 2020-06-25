В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета направит после 1 июля в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по Конституции России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш суверенный конституционный процесс. Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление суверенитета России, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа», — сказал Климов.

По его словам, одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции.

Климов отметил, что комиссией сформирована мониторинговая группа, которая соберёт и проанализирует все доступные факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

«Полученные материалы будут направлены для правовой оценки в компетентные органы России», — добавил он.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в первый день голосования по поправкам к Конституции России сбоев выявлено не было.