Участниками ЕГЭ по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
Всего было организовано 28 пунктов. На входе проверяли температуру. В помещениях установили дозаторы с антисептиками. Соблюдалась социальная дистанция.
Первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку прошёл без технических сбоев и без нарушений. Во второй день ожидается около 500 участников.
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.