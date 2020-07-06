Участниками ЕГЭ по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек

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Участниками Единого государственного экзамена по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек.
Участниками ЕГЭ по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Всего было организовано 28 пунктов. На входе проверяли температуру. В помещениях установили дозаторы с антисептиками. Соблюдалась социальная дистанция.

Первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку прошёл без технических сбоев и без нарушений. Во второй день ожидается около 500 участников.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.

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