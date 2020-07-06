Участниками ЕГЭ по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек

Участниками Единого государственного экзамена по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Всего было организовано 28 пунктов. На входе проверяли температуру. В помещениях установили дозаторы с антисептиками. Соблюдалась социальная дистанция.

Первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку прошёл без технических сбоев и без нарушений. Во второй день ожидается около 500 участников.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.