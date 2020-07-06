В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Общее количество выявленных случаев достигло 3,5 тыс. В инфекционных госпиталях остаются 799 пациентов с пневмонией.
Всего вылечены 2,8 тыс. человек.
Также стало известно, что клинику НИИ онкологии в Томске закрыли на карантин.
«Да, верно, у нас есть заболевшие (коронавирусной инфекцией) сотрудники и пациенты», — цитирует vtomske.ru сотрудницу учреждения.
По информации оперативного штаба, Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 3579 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции.