В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области зафиксировали 53 новых заболевших COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее количество выявленных случаев достигло 3,5 тыс. В инфекционных госпиталях остаются 799 пациентов с пневмонией.

Всего вылечены 2,8 тыс. человек.

Также стало известно, что клинику НИИ онкологии в Томске закрыли на карантин.

«Да, верно, у нас есть заболевшие (коронавирусной инфекцией) сотрудники и пациенты», — цитирует vtomske.ru сотрудницу учреждения.

По информации оперативного штаба, Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выписали 3579 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

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