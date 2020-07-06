В Ассоциации экспертов рынка ретейла оценили вероятность попадания опасных предметов в продукты

Короткая ссылка
Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов оценил вероятность попадания опасных предметов в продукты.
В Ассоциации экспертов рынка ретейла оценили вероятность попадания опасных предметов в продукты
  • Pixabay

«Случаи халатности, каких-то умышленных действий, в том числе сотрудников компании, могут быть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Если подобные инциденты происходят непосредственно в магазине, то это могут быть и не сотрудники, а покупатели, считает эксперт.

Как отметил Карпов, ещё один вариант — недобросовестная конкуренция, когда создаются предпосылки к тому, чтобы продукция была снята с реализации.

Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке отечественного кваса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить