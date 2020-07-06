В Ассоциации экспертов рынка ретейла оценили вероятность попадания опасных предметов в продукты

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов оценил вероятность попадания опасных предметов в продукты.

«Случаи халатности, каких-то умышленных действий, в том числе сотрудников компании, могут быть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Если подобные инциденты происходят непосредственно в магазине, то это могут быть и не сотрудники, а покупатели, считает эксперт.

Как отметил Карпов, ещё один вариант — недобросовестная конкуренция, когда создаются предпосылки к тому, чтобы продукция была снята с реализации.

Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке отечественного кваса.