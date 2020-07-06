ЕГЭ по русскому языку в Оренбуржье напишут более 7 тысяч человек
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- РИА Новости
Для проведения ЕГЭ подготовили 58 пунктов. Сдачу экзамена в этом году разделили на два дня, так как он считается самым массовым.
Об этом пишет RIA56 со ссылкой на сообщение регионального правительства Оренбургской области.
На входе в экзаменационные пункты измеряют температуру, в помещениях установлены дозаторы с антисептическими средствами. Обеспечено соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 м.
Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.