В Госдуме предложили разработать новую концепцию производственной медицины

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил разработать новую концепцию производственной медицины.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что пора уходить от инвалидизации граждан от профессиональных заболеваний в конце трудового пути.

«Но для этого необходима система профилактики этих болезней — насколько я знаю, Минтруд идею поддерживает», — сказал депутат.

По его словам, у каждой специальности есть свои профессиональные заболевания, которые не всегда приводят к инвалидности, но тем не менее они есть. Как пояснил Морозов, профилактикой и должна заниматься производственная медицина.

«Здесь не нужно никакого оборудования, речь идёт просто о консультации медиков для своевременного выявления опасных ситуаций», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщало kp.ru, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году.