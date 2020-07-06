Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

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Второй западный окружной военный суд на выездном заседании оштрафовал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву на полмиллиона рублей по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
  • © Светлана Прокопьева
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«Назначить наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей», — огласил приговор председательствующий судья.

Гособвинитель ранее запросила наказание в виде шести лет колонии общего режима и четырёхлетнего запрета на занятие журналистской деятельностью.

В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла передача, в которой Прокопьева говорила о возможных причинах теракта в здании ФСБ в Архангельске. Текст был выложен в форме статьи в издании «Псковская лента новостей».

Позднее эфир и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.

Свою вину журналистка не признаёт. 3 июля в Москве прошли пикеты в её поддержку.

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