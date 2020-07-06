Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
- © Светлана Прокопьева
«Назначить наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей», — огласил приговор председательствующий судья.
Гособвинитель ранее запросила наказание в виде шести лет колонии общего режима и четырёхлетнего запрета на занятие журналистской деятельностью.
В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла передача, в которой Прокопьева говорила о возможных причинах теракта в здании ФСБ в Архангельске. Текст был выложен в форме статьи в издании «Псковская лента новостей».
Позднее эфир и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а СК возбудил уголовное дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.
Свою вину журналистка не признаёт. 3 июля в Москве прошли пикеты в её поддержку.