В Москве произошли задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой

В Москве произошли задержания участников пикетов в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Как сообщает ТАСС, были задержаны около десяти человек, в том числе журналист Илья Азар.

Ранее стало известно, что сторона обвинения попросила назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.

В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» вышла передача, в которой Прокопьева говорила о возможных причинах теракта, произошедшего в здании ФСБ в Архангельске.

Текст передачи был выложен в форме статьи в издании «Псковская лента новостей».

Позднее эфир передачи и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а региональное управление СК России возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК России).