В Москве произошли задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Как сообщает ТАСС, были задержаны около десяти человек, в том числе журналист Илья Азар.
Ранее стало известно, что сторона обвинения попросила назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» вышла передача, в которой Прокопьева говорила о возможных причинах теракта, произошедшего в здании ФСБ в Архангельске.
Текст передачи был выложен в форме статьи в издании «Псковская лента новостей».
Позднее эфир передачи и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а региональное управление СК России возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК России).