Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.

«Признать Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься профессиональной деятельностью четыре года», — приводит РИА Новости слова гособвинителя на прениях.

В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» вышла передача, в которой Прокопьева говорила о возможных причинах теракта, произошедшего в здании ФСБ в Архангельске.

Текст передачи был выложен в форме статьи в издании «Псковская лента новостей».

Позднее эфир передачи и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а региональное управление СК России возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК России).

В феврале 2019 года главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении Прокопьевой.