В МЧС назвали число спасённых за 10 лет шахтёров

В МЧС России назвали число спасённых за последние 10 лет горноспасателями шахтёров.

«За последние десять лет российские горноспасатели ликвидировали последствия более 380 крупных аварий, спасли жизни более 10 тыс. шахтеров», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Как указали в МЧС, всего горноспасатели осуществляют прикрытие около 1,5 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ: угольные шахты, разрезы, предприятия по переработке и обогащению полезных ископаемых и т.д.

В марте сообщалось, что шахты «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми возобновили работу после инцидента с задымлением, в результате которого были эвакуированы все 242 работавшие там горняка.