В МЧС назвали число спасённых за 10 лет шахтёров

Короткая ссылка
В МЧС России назвали число спасённых за последние 10 лет горноспасателями шахтёров.
В МЧС назвали число спасённых за 10 лет шахтёров
  • globallookpress.com

«За последние десять лет российские горноспасатели ликвидировали последствия более 380 крупных аварий, спасли жизни более 10 тыс. шахтеров», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Как указали в МЧС, всего горноспасатели осуществляют прикрытие около 1,5 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ: угольные шахты, разрезы, предприятия по переработке и обогащению полезных ископаемых и т.д.

В марте сообщалось, что шахты «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми возобновили работу после инцидента с задымлением, в результате которого были эвакуированы все 242 работавшие там горняка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить