Шахты в Коми возобновили работу после ЧП с задымлением
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«В 06:15 работы на месте пожара завершены... Работа шахт возобновлена», — говорится в пресс-релизе ведомства.
К ликвидации последствий ЧП на шахтах были привлечены 53 человека и 13 единиц техники, включая пять отделений горноспасателей.
Вечером 11 марта началась эвакуация рабочих из шахты «Заполярная-2» из-за задымления.
Позднее в компании «Северсталь» уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, все горняки были выведены из обеих шахт.