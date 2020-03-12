Шахты в Коми возобновили работу после ЧП с задымлением

Шахты «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми возобновили работу после инцидента с задымлением, в результате которого были эвакуированы все 242 работавшие там горняка. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

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«В 06:15 работы на месте пожара завершены... Работа шахт возобновлена», — говорится в пресс-релизе ведомства. К ликвидации последствий ЧП на шахтах были привлечены 53 человека и 13 единиц техники, включая пять отделений горноспасателей. Вечером 11 марта началась эвакуация рабочих из шахты «Заполярная-2» из-за задымления. Позднее в компании «Северсталь» уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, все горняки были выведены из обеих шахт.