В Коми работников шахты эвакуируют из-за задымления

Из шахты «Заполярная-2» в Коми эвакуируют рабочих из-за задымления, на поверхность выведены 84 человека, внизу остаются ещё 158. Об этом сообщили в МЧС России.

«После задымления на магистральной конвейерной выработке на шахте «Заполярная-2» на 22:40 выведены 84 человека, осталось 158», — цитирует РИА Новости ведомство.

Как отмечается, сообщение о задымлении поступило в 21:55, инцидент произошёл на шахте «Заполярная-2», блок «Воркутинская».

На место направлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей.

Ранее в результате выброса метана в шахте «Воркутинская» два человека погибли, на поверхность были выведены 43 человека. В момент ЧП в шахте находились 106 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».