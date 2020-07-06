В Краснодарском крае женщина подозревается в убийстве ребёнка

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В Краснодарском крае следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетнего мальчика из-за громкой музыки.
В Краснодарском крае женщина подозревается в убийстве ребёнка
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Об этом сообщает СК России.

Уточняется, что убийство произошло ещё в мае 2019 года. Именно тогда в правоохранительные органы поступила информация о пропаже мальчика: ребёнок вышел из дома в станице Баговской и не вернулся.

«В результате проведённых... следственных действий и проведенных УУР ГУ МВД России по краю оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству, и она была задержана», — указывается в заявлении.

Как отмечает следствие, женщина указала, что ребёнок пришёл к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в домовладении, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить её спавших детей. Это привело к конфликту, в ходе которого женщина задушила мальчика. В последующем она скрыла следы совершённого преступления.

«Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России)», — сообщили в СК, добавив, что в отношении неё судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Воронежской области завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка.

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