В Воронежской области завели дело о покушении на убийство ребёнка

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В Воронежской области завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка.
В Воронежской области завели дело о покушении на убийство ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, 30 июня в селе Хохол на девочку напала мать. Пострадавшая госпитализирована.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование находится на личном контроле у и. о. руководителя областного Следственного управления.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что за делом также лично проследит прокурор Хохольского района.

Кроме того, ведомство проверяет местные органы и учреждения системы профилактики.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области завели уголовное дело по факту обнаружения останков убитой женщины.

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