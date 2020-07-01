В Воронежской области завели дело о покушении на убийство ребёнка

В Воронежской области завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, 30 июня в селе Хохол на девочку напала мать. Пострадавшая госпитализирована.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование находится на личном контроле у и. о. руководителя областного Следственного управления.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что за делом также лично проследит прокурор Хохольского района.

Кроме того, ведомство проверяет местные органы и учреждения системы профилактики.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области завели уголовное дело по факту обнаружения останков убитой женщины.