В Дептрансе назвали причину ДТП на проспекте Мира в Москве
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- РИА Новости
«Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Департамента транспорта Москвы.
В пресс-службе столичного управления полиции сообщили, что в результате ДТП с участием шести автомобилей пострадали два человека.
Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП на МКАД один человек погиб и один пострадал.