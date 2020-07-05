В Дептрансе назвали причину ДТП на проспекте Мира в Москве

Причиной ДТП на проспекте Мира в Москве 5 июля мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили.

«Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

В пресс-службе столичного управления полиции сообщили, что в результате ДТП с участием шести автомобилей пострадали два человека.

Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП на МКАД один человек погиб и один пострадал.