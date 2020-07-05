Один человек погиб и один пострадал в ДТП на МКАД
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Авария произошла около 17:45. Движение в районе ДТП затруднено.
«В результате ДТП один человек погиб, по предварительным данным, один пострадал», — сообщили в МВД.
При этом в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили о трёх пострадавших. По данным пресс-службы, вертолёт санавиации эвакуировал с места ДТП женщину.
4 июля четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД в Москве.
Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.