Один человек погиб и один пострадал в ДТП на МКАД

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на 94-м км МКАД в районе Ярославского шоссе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Авария произошла около 17:45. Движение в районе ДТП затруднено.

«В результате ДТП один человек погиб, по предварительным данным, один пострадал», — сообщили в МВД.

При этом в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили о трёх пострадавших. По данным пресс-службы, вертолёт санавиации эвакуировал с места ДТП женщину.

4 июля четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД в Москве.

Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.