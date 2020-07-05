В Иркутской области десять человек пострадали в результате ДТП
- globallookpress.com
«ДТП в Черемховском районе, десять человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой — четыре», — сказал представитель ведомства.
По его словам, девочка 2011 года рождения получила тяжёлые травмы в результате аварии.
В ГИБДД сообщили, что авария произошла из-за того, что одна из машин не уступила другой, выезжая со второстепенной дороги.
Ранее четыре человека пострадали в результате ДТП на МКАД в Москве.
Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Тюменской области погибли три человека.