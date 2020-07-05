В Москве на проспекте Мира произошло крупное ДТП
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента.
«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные», — заявили в ведомстве.
На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС.
Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП на МКАД один человек погиб и один пострадал.
Также RIA56 передавало, что в ДТП в Оренбургской области погибли три человека.