В Москве на проспекте Мира произошло крупное ДТП

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В Москве на проспекте Мира произошло ДТП с участием трёх автомобилей, движение по дублёру в сторону центра полностью перекрыто. По данным Департамента транспорта столицы, в результате аварии есть пострадавшие.
В Москве на проспекте Мира произошло крупное ДТП
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента.

«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные», — заявили в ведомстве.

На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС.

Ранее в МВД сообщили, что в результате ДТП на МКАД один человек погиб и один пострадал.

Также RIA56 передавало, что в ДТП в Оренбургской области погибли три человека.

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