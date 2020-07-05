Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемерове

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Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Кемерове, сообщили в региональном главке МВД России.
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемерове
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN. В результате ДТП погибли водитель легковой машины и два его пассажира — женщина и ребёнок», — говорится в пресс-релизе.

Авария произошла на 302-м км трассы Р255 на территории города.

В пресс-службе регионального центра медицины катастроф уточнили РИА Новости, что все трое погибли до прибытия бригады скорой помощи.

Ранее в Иркутской области в результате столкновения легковых автомобилей пострадали десять человек, в том числе ребёнок.

URA.RU также сообщало, что на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, в результате которого погибла семья из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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