В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

Короткая ссылка
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал памяти подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в городской администрации.
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
  • © Администрация Санкт-Петербурга

«На Серафимовском мемориальном кладбище сегодня открыт мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года», — говорится в пресс-релизе.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Минобороны, родственники погибших офицеров и военнослужащие войсковой части 45707.

«Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига... В честь них уже названы улицы, школы, в ближайшее время будут названы ещё четыре школы и в Петергофе будет открыт парк покорителей морских глубин», — сказал Беглов.

Мемориал скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника России Михаила Переяславца представляет собой венок на морских волнах.

В конце сентября мемориальную доску в память о 14 погибших в Баренцевом море подводниках открыли в Сестрорецке.

1 июля 2019 года при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников.

Они были посмертно награждены за мужество, героизм и самоотверженность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить