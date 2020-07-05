В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал памяти подводников, погибших 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщили в городской администрации.

«На Серафимовском мемориальном кладбище сегодня открыт мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года», — говорится в пресс-релизе.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Минобороны, родственники погибших офицеров и военнослужащие войсковой части 45707.

«Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига... В честь них уже названы улицы, школы, в ближайшее время будут названы ещё четыре школы и в Петергофе будет открыт парк покорителей морских глубин», — сказал Беглов.

Мемориал скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника России Михаила Переяславца представляет собой венок на морских волнах.

В конце сентября мемориальную доску в память о 14 погибших в Баренцевом море подводниках открыли в Сестрорецке.

1 июля 2019 года при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников.

Они были посмертно награждены за мужество, героизм и самоотверженность.