Путин присвоил звания Героев России четырём погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ, где 1 июля произошёл пожар. В результате ЧП погибли 14 человек. В Минобороны России заявили, что ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат.

Моряки у стелы Мурманска на Аллее городов-героев в Севастополе

РИА Новости

© Василий Батанов

Как отмечается на сайте Кремля, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России присвоено четырём подводникам: Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьёву, Константину Сомову. Орденом Мужества награждены Владимир Абанкин, Александр Авдонин, Александр Васильев, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Михаил Дубков, Константин Иванов, Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев, Николай Филин. Ранее стало известно, что мемориальную доску с именами 14 моряков-подводников, погибших в Баренцевом море, установят в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в Кронштадте — главном храме ВМФ. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что основной причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.