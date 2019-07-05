Путин присвоил звания Героев России четырём погибшим подводникам

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ, где 1 июля произошёл пожар. В результате ЧП погибли 14 человек. В Минобороны России заявили, что ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат.
Путин присвоил звания Героев России четырём погибшим подводникам
  • Моряки у стелы Мурманска на Аллее городов-героев в Севастополе
  • РИА Новости
  • © Василий Батанов

Как отмечается на сайте Кремля, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России присвоено четырём подводникам: Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьёву, Константину Сомову.

Орденом Мужества награждены Владимир Абанкин, Александр Авдонин, Александр Васильев, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Михаил Дубков, Константин Иванов, Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев, Николай Филин.

Ранее стало известно, что мемориальную доску с именами 14 моряков-подводников, погибших в Баренцевом море, установят в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в Кронштадте — главном храме ВМФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что основной причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить