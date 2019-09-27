Мемориальную доску погибшим в Баренцевом море подводникам открыли в Сестрорецке

Мемориальную доску в память о 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниках открыли и освятили в пятницу, 27 сентября, в Сестрорецке.

«Сегодня в Петербурге установлена и освящена первая памятная доска в память о погибших на глубоководном аппарате подводниках», — цитирует ТАСС заявление председателя региональной общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» Игоря Курдина.

Он отметил, что доска изготовлена частной компанией на безвозмездной основе.

Уточняется, что памятная доска размещена на Стене памяти в Сестрорецке, на которой увековечена память погибших с 1904 года экипажей других подводных лодок.

27 июля президент России Владимир Путин встретился с родственниками погибших на глубоководном аппарате офицеров.

Пожар на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля.