Путин встретился с родными погибших в Баренцевом море офицеров

Российский президент Владимир Путин встретился с родственниками семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

© Михаил Климентьев

РИА Новости

На встречу с главой государства прибыли члены семей 13 погибших подводников, передаёт РИА Новости. Также на мероприятии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и начальник главного управления глубоководных исследований Алексей Буриличев. Ранее погибших при пожаре подводников похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Имена погибших увековечат в Морском соборе Кронштадта. 1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России, работавшем в российских территориальных водах, произошёл пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.