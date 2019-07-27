Путин встретился с родными погибших в Баренцевом море офицеров
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- РИА Новости
На встречу с главой государства прибыли члены семей 13 погибших подводников, передаёт РИА Новости.
Также на мероприятии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и начальник главного управления глубоководных исследований Алексей Буриличев.
Ранее погибших при пожаре подводников похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Имена погибших увековечат в Морском соборе Кронштадта.
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России, работавшем в российских территориальных водах, произошёл пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.