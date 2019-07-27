Путин встретился с родными погибших в Баренцевом море офицеров

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Российский президент Владимир Путин встретился с родственниками семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Путин встретился с родными погибших в Баренцевом море офицеров
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

На встречу с главой государства прибыли члены семей 13 погибших подводников, передаёт РИА Новости.

Также на мероприятии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и начальник главного управления глубоководных исследований Алексей Буриличев.

Ранее погибших при пожаре подводников похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Имена погибших увековечат в Морском соборе Кронштадта.

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России, работавшем в российских территориальных водах, произошёл пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

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