В Москве от коронавируса вылечился ещё 561 пациент
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент», — цитирует её ТАСС.
Накануне сообщалось, что в Москве выписали 1620 пациентов, переболевших коронавирусом.
Более 1450 прошедших лечение от COVID-19 в столице стали донорами плазмы для других больных.
URA.RU также сообщало, что в Тюмени начали проводить экспериментальное лечение от коронавируса с использованием плазмы переболевших пациентов.