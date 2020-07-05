В Москве от коронавируса вылечился ещё 561 пациент

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился ещё 561 пациент. Общее число выздоровевших после лечения COVID-19 возросло до 157 020, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент», — цитирует её ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Москве выписали 1620 пациентов, переболевших коронавирусом.

Более 1450 прошедших лечение от COVID-19 в столице стали донорами плазмы для других больных.

URA.RU также сообщало, что в Тюмени начали проводить экспериментальное лечение от коронавируса с использованием плазмы переболевших пациентов.