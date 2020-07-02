В Москве рассказали о донорах плазмы для пациентов с коронавирусом

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В Москве более 1450 человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве рассказали о донорах плазмы для пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В столице 1451 человек после перенесённого заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже четвёртый раз. Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто ещё проходит лечение в больницах», — цитирует РИА Новости Ракову.

В конце мая, как сообщало URA.RU, в Тюмени начали проводить экспериментальное лечение от коронавируса с использованием плазмы переболевших пациентов.

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