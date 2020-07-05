За 2020 год в Ялте рассчитывают принять до 4 млн отдыхающих

Правительство Ялты в этом году намерено провести круглогодичный курортный сезон и принять до 4 млн отдыхающих.

«Если позволит эпидобстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять в пределах 4 млн отдыхающих», — цитирует ТАСС главу городской администрации Ивана Имгрунта.

По его словам, потери ялтинского бюджета от пандемии составят около 450 млн руб.

Он добавил, что многие санатории станут профильными по укреплению здоровья и лечению.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» начала выполнение прямых рейсов из дальневосточных городов на курорты Чёрного моря.