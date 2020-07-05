Авиакомпания «Россия» начала выполнять рейсы на Чёрное море

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Авиакомпания «Россия» начала выполнение прямых рейсов из дальневосточных городов на курорты Чёрного моря.
Авиакомпания «Россия» начала выполнять рейсы на Чёрное море
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  • © Авиакомпания Россия

«Сегодня авиакомпания «Россия» совместно со своим туристическим партнёром «Библио-Глобус» начала программу выполнения полётов из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым», — говорится в сообщении на сайте министерства транспорта России.

Отмечается, что первым стал рейс из Хабаровска в Симферополь.

Также сообщается, что за лето «Россия» рассчитывает перевезти на курорты около 50 тыс. жителей Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что на территорию Краснодарского края въезжает всё больше автомобилей, главным образом направляющихся к Черноморскому побережью.

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