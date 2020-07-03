На Кубань после снятия карантина въезжает всё больше автомобилистов

На территорию Краснодарского края въезжает всё больше автомобилей, главным образом направляющихся к черноморскому побережью.

«В связи с началом курортного сезона и снятием карантинных ограничений существенно увеличилась интенсивность движения транспортных средств на основных автомобильных дорогах федерального и регионального значения Краснодарского края», — цитирует РИА Новости УГИБДД по региону.

Отмечается, что по данным на 1 июля их количество составляет в среднем более 38 тыс. в сутки.

Уточняется, что по причине последствий карантинных мер в этом году в регион въезжает примерно на 20% меньше автотранспорта, чем в прошлом.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прокомментировала постепенный выход отрасли из карантина.