В Ростуризме прокомментировали постепенный выход отрасли из карантина

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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова прокомментировала постепенный выход отрасли из карантина.
В Ростуризме прокомментировали постепенный выход отрасли из карантина
  • Pixabay

По её словам, наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приёму отдыхающих из других регионов в начале июля, а в 40 регионах России уже сейчас открыты гостиницы и санаторно-курортные комплексы. 

«Понятно, что всё это пока работает с определёнными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть», — заявила Догузова в беседе с НСН.

Она также напомнила, что 22 июня свои курорты открыл Краснодарский край, на этой неделе полетят первые самолёты в Калининград, а 28 июня открывается летняя навигация для круизных лайнеров. 

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани откроются отели, гостиницы и детские здравницы.

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