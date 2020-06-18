На Кубани откроются отели, гостиницы и детские здравницы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил открыть в регионе все гостиницы, отели и детские здравницы с 21 июня.

Как передаёт портал «Юга.ру», на совещании по вопросам ослабления ограничительных мер во время курортного сезона он отметил, что количество отдыхающих из других регионов продолжает ежедневно увеличиваться.

«Если мы будем держать закрытыми места размещения, то тем самым создадим дефицит мест размещения на побережье. Помимо того, что мы не будем контролировать ситуацию с точки зрения того, где они все будут селиться, так ещё это приведёт к росту цен в уже открытых гостиницах и в частном секторе», — заявил глава региона.

По итогам совещания было принято решение открыть все отели, пансионаты и гостиницы, а также не требовать у отдыхающих справку об отсутствии коронавируса.

Отмечается, что детские санатории с медицинской лицензией смогут принимать только детей из Краснодарского края.

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