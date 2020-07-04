МИД не исключил отказа США от моратория на ядерные испытания

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Министерство иностранных дел России сообщило, что у российской стороны создаётся впечатление, будто США готовятся к отказу от пока действующего добровольного моратория на ядерные испытания.
МИД не исключил отказа США от моратория на ядерные испытания
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока ещё действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявили в МИД.

При этом в министерстве подчеркнули, что российская сторона продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания и выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний.

Ранее спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания.

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