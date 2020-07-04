МИД: Россия продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания

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В российском МИД сообщили, что «Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний, несмотря на то что договор не вступил в силу».
МИД: Россия продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

В ведомстве отметили, что «американские претензии» о том, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие стандартам США «нулевой мощности», не подкрепляются какими-либо доказательствами.

В МИД сообщили, что «сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще». Они подчеркнули, что Россия, исходя из своих международных обязательств, «не должна следовать никаким «стандартам США» в области ядерных испытаний».

Ранее в МИД России заявили, что «вынуждены констатировать серьёзное ухудшение ситуации» вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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