В США заявили об отсутствии причин возобновлять ядерные испытания

США не заявляли России о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам прошедших в Вене двусторонних консультаций.

По его словам, российская сторона спрашивала о сообщениях в прессе по поводу ядерных испытаний в США, передаёт ТАСС.

«Мы сохраняем и будем сохранять способность проводить ядерные испытания, если у нас будут основания для этого, но я не вижу ни одной причины для проведения (ядерных. — RT) испытаний на данном этапе», — сказал он.

Ранее Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.