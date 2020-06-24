В США заявили об отсутствии причин возобновлять ядерные испытания
- Reuters
- © U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley
По его словам, российская сторона спрашивала о сообщениях в прессе по поводу ядерных испытаний в США, передаёт ТАСС.
«Мы сохраняем и будем сохранять способность проводить ядерные испытания, если у нас будут основания для этого, но я не вижу ни одной причины для проведения (ядерных. — RT) испытаний на данном этапе», — сказал он.
Ранее Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.