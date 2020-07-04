Рябков прокомментировал идею проведения расширенного саммита G7

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 без участия Китая является «ущербной».
Рябков прокомментировал идею проведения расширенного саммита G7
  • РИА Новости

«Так называемая расширенная семёрка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в современном мире «просто невозможно» вести обсуждение без Китая.

Также он прокомментировал заявления посла США в России Джона Салливана об обсуждении «приемлемой для России роли» в ходе расширенного саммита G7.

«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведём», — сказал Рябков.

По его словам, заявление Салливана является «довольно странным» и «мягко говоря, вызвало вопросы» у российской стороны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о возможности приглашения России в G7 должен принять президент США Дональд Трамп.

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