Рябков прокомментировал идею проведения расширенного саммита G7
- РИА Новости
«Так называемая расширенная семёрка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в современном мире «просто невозможно» вести обсуждение без Китая.
Также он прокомментировал заявления посла США в России Джона Салливана об обсуждении «приемлемой для России роли» в ходе расширенного саммита G7.
«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведём», — сказал Рябков.
По его словам, заявление Салливана является «довольно странным» и «мягко говоря, вызвало вопросы» у российской стороны.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о возможности приглашения России в G7 должен принять президент США Дональд Трамп.