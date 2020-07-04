Под Томском произошёл пожар в деревянном храме

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В Томской области произошёл пожар в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево, информации о пострадавших нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Под Томском произошёл пожар в деревянном храме
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«В селе Зоркальцево Томского района горит бревенчатый храм, сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14:34 (10:34 мск)», — заявили в МЧС.

В тушении пожара задействованы более 30 человек и 10 единиц техники. Площадь возгорания устанавливается.

По словам и. о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисия Мелентьева, пожар произошёл в церкви, освящённой в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.

В декабре 2019 года произошёл пожар в храме Преображения Господня в подмосковной Балашихе.

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