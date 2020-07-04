В ОНК сообщили, что задержанная замминистра науки не признаёт вину

Заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Марина Лукашевич, задержанная по подозрению в мошенничестве на 40 млн рублей, не признаёт себя виновной. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший чиновницу в столичном ИВС на Петровке, 38.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю», — заявила Лукашевич членам ОНК.

Замминистра пожаловалась на то, что почти сутки провела без еды. По её словам, утром её задержали, доставили в ИВС, а потом в суд. Лукашевич утверждает, что в камеру она вернулась к 23:00, не получив ни обеда, ни ужина, также ей не выдали сухой паёк.

Кроме того, она продемонстрировала членам комиссии синяк, оставшийся от наручников.

«Наручники сломались, пришлось с мылом снимать», — пояснила она.

Лукашевич содержится в камере с соседкой, обвиняемой в мошенничестве. Клин рассказал, что у членов ОНК возникло впечатление, что отношения у женщин напряжённые. Администрации изолятора рекомендовали их расселить, так как в ИВС есть пустые камеры.

В ОНК добавили, что телевизора и холодильника в ИВС нет, поскольку они не предусмотрены правилами внутреннего распорядка.

3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух человек, в том числе высокопоставленного чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

Следствие ходатайствовало об аресте Лукашевич, суд отложил рассмотрение ходатайства на 6 июля.