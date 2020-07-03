Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замминистра науки России

Тверской суд Москвы принял решение отложить рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова, подозреваемых в хищении 40 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондареву.

«Суд отложил рассмотрение на 6 июля», — сообщила Бондарева.

Она также заявила, что следствие просит арестовать Лукашевич и Попова до 16 августа.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Лукашевич.

3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

В министерстве заявили, что оказывают содействие в расследовании дела.