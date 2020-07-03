Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки

Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки.

Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.

«Попросите внести изменения в индивидуальные условия договора с учётом снижения ключевой ставки, произвести перерасчёт платежей за предыдущие периоды и составить новый график платежей исходя из внесённых изменений», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

В случае отказа в пересмотре условий кредитования можно обратиться с жалобой в Центробанк и/или в суд.

Как отметил Постанюк, если подсудность определена в договоре и не совпадает с местом жительства заёмщика, в иск нужно добавить требование о признании такого пункта недействительным.

«Одновременно с этим можно подать заявление о нарушении прав потребителей в Роспотребнадзор», — добавил он.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН оценил снижение спроса на аренду жилья в России.