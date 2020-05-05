Эксперт оценил снижение спроса на аренду жилья в России

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил снижение спроса на аренду жилья в России.
Эксперт оценил снижение спроса на аренду жилья в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Спрос снизился, но тут вопрос не в количестве денег, потому что говорить о том, что количество денег у людей уменьшилось за один месяц карантина, наверное, некорректно. Тем более, люди, которые снимают жильё, они себе какую-то финансовую подушку делают всегда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у многих месячные депозиты, и можно договориться пожить за счёт них. Как отметил эксперт, речь именно о том, что упал спрос.

Барсуков также сказал, что восстановление спроса зависит от восстановления всей ситуации, от того, как скоро люди выйдут на работу.

«Но спрос восстановится, это однозначно. Многие, кто уехал, вернутся и начнут снимать то жильё, которое они перестали снимать. Я думаю, после окончания карантинных мероприятий где-нибудь к осени мы увидим увеличение спроса», — добавил он.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.

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