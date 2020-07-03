Финалист «Лидеров России» назначен главой Министерства цифрового развития Новгородской области

Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров назначен главой Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На новом посту Майоров будет курировать цифровую трансформацию региона в рамках реализации ведомственных федеральных программ, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая экономика».

«Моя ближайшая цель — попасть в двадцатку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятёрку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», — заявил глава ведомства.

Майоров участвовал в конкурсе «Лидеры России» в 2018—2019 годах.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».