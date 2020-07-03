Финалист «Лидеров России» назначен главой Министерства цифрового развития Новгородской области

Короткая ссылка
Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров назначен главой Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.
Финалист «Лидеров России» назначен главой Министерства цифрового развития Новгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На новом посту Майоров будет курировать цифровую трансформацию региона в рамках реализации ведомственных федеральных программ, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая экономика».

«Моя ближайшая цель — попасть в двадцатку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятёрку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», — заявил глава ведомства.

Майоров участвовал в конкурсе «Лидеры России» в 2018—2019 годах.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить