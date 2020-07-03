В Пермском крае вынесли приговор по делу о подготовке массового убийства в школе

Короткая ссылка
Школьник из посёлка Вильгорт в Пермском крае осуждён за подготовку массового убийства в учебном заведении, заявили в пресс-службе Чердынского районного суда.
В Пермском крае вынесли приговор по делу о подготовке массового убийства в школе
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

16-летний подросток раскаялся в содеянном и полностью признал вину.

«Суд признал его виновным в покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Подростку назначено наказание в виде трёх лет воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил», — сказали в суде.

Там отметили, что экспертиза признала школьника вменяемым. Мальчику рекомендованы наблюдение и лечение у врача.

Ранее ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН рассказал о причинах агрессии у подростков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить