В Пермском крае вынесли приговор по делу о подготовке массового убийства в школе
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
16-летний подросток раскаялся в содеянном и полностью признал вину.
«Суд признал его виновным в покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Подростку назначено наказание в виде трёх лет воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил», — сказали в суде.
Там отметили, что экспертиза признала школьника вменяемым. Мальчику рекомендованы наблюдение и лечение у врача.
Ранее ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН рассказал о причинах агрессии у подростков.