В Пермском крае вынесли приговор по делу о подготовке массового убийства в школе

Школьник из посёлка Вильгорт в Пермском крае осуждён за подготовку массового убийства в учебном заведении, заявили в пресс-службе Чердынского районного суда.

Об этом сообщает URA.RU.

16-летний подросток раскаялся в содеянном и полностью признал вину.

«Суд признал его виновным в покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Подростку назначено наказание в виде трёх лет воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил», — сказали в суде.

Там отметили, что экспертиза признала школьника вменяемым. Мальчику рекомендованы наблюдение и лечение у врача.

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