Эксперт рассказал о причинах агрессии у подростков

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Ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин рассказал о причинах агрессии у подростков.
Эксперт рассказал о причинах агрессии у подростков
  • Pixabay

«Подросткам свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению эксперта, нужно, чтобы подростки из поля зрения правоохранительных органов попадали в поле зрения врачей.

Как считает Пережогин, у разных детей, попавших в тяжёлую ситуацию, разные причины.

«Да, тех, кого оскорбляют и травят, намного больше, чем тех, которые берут в руки оружие и начинают стрелять. Последней каплей может стать всё что угодно. А вот что этой каплей окажется, мы не угадаем никогда», — пояснил эксперт.

Он добавил, что механизмом может стать склад личности таких подростков или взрослых.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.

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