В Госдуме прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Довольно много субъектов федерации грамотно подошли к борьбе с COVID-19. Среди них навскидку можно назвать Калининградскую область, Ростовскую и Волгоградскую», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, отечественная медицина отлично справляется с ситуацией, но вместе с тем выявлен ряд вопросов, которые нужно оперативно решить.

К примеру, отметил Говорин, современные вызовы требуют всесторонней подготовки медперсонала и проведения специальных учений.

«В этом нет ничего по-настоящему сложного: базис, заложенный в нашей системе здравоохранения, следует только грамотно развить», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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