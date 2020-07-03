Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан и в привлечении мигрантов из других стран. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями рабочей группы по поправкам к Конституции.
Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Россия нуждается в притоке новых граждан», — сказал Путин.

По его словам, очевидно, что с развитием экономики в России уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук. Президент отметил, что «это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране».

Путин добавил, что российские власти будут продолжать способствовать повышению рождаемости в России, но страна нуждается в привлечении людей из-за границы.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в притоке мигрантов, но «тех, кто нужен стране».

RT вёл прямую трансляцию встречи, которая прошла в формате видеоконференции.

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