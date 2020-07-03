Три подростка из Ставропольского края стали фигурантами уголовных дел за серию угонов
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.
По имеющимся данным, подозреваемые во время ночной прогулки по городу увидели припаркованный автомобиль ВАЗ-2109 и решили покататься. Машина оказалась открытой, ключ находился в замке зажигания. После катания подростки бросили автомобиль.
Через два дня подозреваемые угнали ВАЗ.
«Сейчас следователь проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — рассказали в ведомстве.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.