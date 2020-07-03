Три подростка из Ставропольского края стали фигурантами уголовных дел за серию угонов

Три подростка из Невинномысска стали фигурантами уголовных дел за серию угонов.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.

По имеющимся данным, подозреваемые во время ночной прогулки по городу увидели припаркованный автомобиль ВАЗ-2109 и решили покататься. Машина оказалась открытой, ключ находился в замке зажигания. После катания подростки бросили автомобиль.

Через два дня подозреваемые угнали ВАЗ.

«Сейчас следователь проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — рассказали в ведомстве.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.